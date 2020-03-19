Правительству США придется покупать еще не изобретенные вакцины против коронавируса

Президент Трамп подписал законопроект о расходах на борьбу с коронавирусом в объеме 8,3 млрд долл., одно из положений которого может обойтись США особенно дорого, пишет Bloomberg. В законопроекте указано, что, когда противовирусная вакцина будет разработана, правительство не сможет заплатить за нее больше «справедливой и разумной» цены. Однако это не означает, что фармпроизводитель должен принять такое ценовое предложение.

В законопроекте описан механизм ценообразования, частично основанный на сравнениях с ценами других вакцин. В сегменте вакцин существует большой разброс цен. Система Medicare возмещает около 56 долл. за противогриппозную вакцину Sanofi («Санофи»), 500 долл. за курс вакцины для профилактики вируса папилломы человека от Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) и 5 тыс. долл. за инъекцию вакцины для профилактики меланомы от компании Amgen («Амджен»).

Если занять выжидательную позицию, неизбежна ситуация, при которой с появлением эффективной вакцины против коронавируса США зайдут в тупик с ценообразованием, предрекают эксперты. Во избежание этого правительству следует покупать вакцины сейчас – до того, как они изобретены. Это гарантирует приемлемую цену для правительства, а выгодой для производителя станет гарантированный рынок сбыта.

Эксперты отмечают, что для правительства США покупка еще не окончательно спроектированных и не построенных объектов является обычной практикой.

Легко представить себе профиль вакцины для профилактики инфекции COVID-19, считают эксперты. Прежде всего она должна быть достаточно эффективной, чтобы остановить распространение вируса. На ранних стадиях разработки вакцины редко бывают эффективными для всех. Но даже весьма скромная эффективность стала бы большим благом для системы здравоохранения. Сейчас больше всего необходима краткосрочная защита. Ожидаемые побочные эффекты должны быть редкими. Необходим мониторинг серьезных нежелательных явлений.

Еще одно важное требование – возможность производства вакцины в масштабах, необходимых для иммунизации всего населения, в течение года.

Эксперты считают, что на основании указанных требований правительство может запрашивать у заинтересованных компаний цены на разработку вакцины и доведение ее до стадии готового продукта. После определения победителей тендера можно вести дальнейшие переговоры и подписывать соответствующие соглашения.

При таком подходе эксперты рекомендуют учитывать все сопутствующие неопределенности и риски.

Татьяна Кублицкая

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