FDA внесло предупреждение о рисках приема ингибиторов SGLT2 перед хирургическими операциями

FDA одобрило внесение изменений в предупреждения к противодиабетическим препаратам из группы ингибиторов натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа (SGLT2). Предупреждение будет включать временное прекращение применения этих средств перед хирургическими вмешательствами.

Хирургическая операция может повысить риск развития у пациента кетоацидоза, а эффективность и безопасность ингибиторов SGLT2 для лечения этого состояния не была доказана в клинических испытаниях, отмечает FDA.

Согласно изменениям прием канаглифлозина, дапаглифлозина, эмпаглифлозина следует прекратить, по крайней мере, за три дня перед намеченной операцией, эртуглифлозин – за четыре дня. Прием препаратов можно будет возобновить, как только питание пациента вернется в норму и будут устранены другие факторы риска кетоацидоза.

Также после приостановления приема ингибиторов SGLT2 необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы, особенно в период непосредственно перед операцией.

Агентство напоминает, что побочные эффекты препаратов из группы ингибиторов SGLT2 могут включать острое повреждение почек, гипотензию, кетоацидоз, для эмпаглифлозина и эртуглифлозина – нарушение функции почек. Пациентам с тяжелой или терминальной почечной недостаточностью, находящимся на диализе, препараты из этой группы противопоказаны.

Анастасия Теслина

pharmvestnik