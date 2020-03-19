EMA не рекомендовало прекратить прием НПВС при COVID-19

В связи с появлением сообщений о возможном ухудшении течения COVID-19 из-за применения НПВС, в частности ибупрофена, EMA заявило о необходимости проведения исследований безопасности этих препаратов при COVID-19 и готовности поддержать такие исследования. Сейчас для облегчения симптомов этого заболевания необходимо рассматривать все возможные варианты лечения, в том числе парацетамол и НПВС, считают в агентстве.

Следует учитывать, что большинство национальных рекомендаций стран Европейского союза рекомендуют парацетамол в качестве первой линии терапии лихорадки и болевого синдрома, а НПВС должны использоваться в минимальной эффективной дозе и по возможности коротким курсом. Уже принимающим НПВС пациентам не рекомендуется прекращать их применение, особенно при хронических заболеваниях.

В мае 2019 года комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) в составе EMA начал проверку ибупрофена и кетопрофена вслед за исследованиями, проведенными французскими регуляторами, которые предположили, что эти препараты могут ухудшать течение ветряной оспы и некоторых бактериальных инфекций. Сейчас PRAC рассматривает всю доступную информацию, чтобы определить дополнительные меры помимо уже имеющихся предупреждений для некоторых НПВС о возможном маскировании симптомов ухудшающейся инфекции.

Анастасия Теслина

pharmvestnik