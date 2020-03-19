FDA приостановило инспекции на территории США до апреля

После приостановления 11 марта 2020 года инспектирования зарубежных производственных предприятий на фоне распространения коронавируса FDA объявило об аналогичной мере на территории США до апреля, говорится на сайте регулятора.

FDA инспектирует американские предприятия каждые несколько лет в зависимости от оценки риска.

При этом в FDA отметили, что инспекции будут осуществляться в экстренных важных случаях.

Регулятор рассматривает альтернативные методы инспекционной деятельности, не нарушающие безопасность сотрудников компаний и инспекторов, в т.ч. рассмотрение отчетности предприятий вместо их посещений.

По данным FDA, в 2019 финансовом году нарушения на предприятиях на территории США составили всего 5% общего показателя.

Илья Дугин

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