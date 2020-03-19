В Удмуртии больше детей получат лекарства бесплатно

Дети от 3 до 6,5 лет, растущие в семьях, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртии, будут получать лекарства бесплатно. Соответствующий законопроект сегодня поддержало правительство республики. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

Сегодня аналогичная мера социальной поддержки распространяется лишь на несовершеннолетних из многодетных семей. А действующее федеральное законодательство предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение лишь до достижения ребенком возраста трех лет.

На реализацию проекта закона из бюджета субъекта только в текущем году планируется направить 13,6 млн руб. Дата вступления закона в силу не сообщается.

Екатерина Погонцева

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