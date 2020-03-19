Мэр Краснодара будет сопровождать строительство нового офиса «Апреля»

Строительство нового офиса аптечной сети «Апрель» будет курировать лично мэр города Краснодара. Компания планирует разместить в помещении две тысячи сотрудников.

Аптечная сеть «Апрель» намерена построить новый офис стоимостью почти 700 млн руб. и общей площадью 7 тыс. квадратных метров в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об этом было объявлено 19 марта по итогам подписания инвестиционного соглашения о намерениях между генеральным директором группы компаний «Апрель» Вадимом Анисимовым и главой города Евгением Первышовым.

Все работы будут вестись с учетом градостроительной ситуации, отметил глава Краснодара. Место выбрано не случайно: 400 из 600 сотрудников «Апреля» проживают в этом же микрорайоне.

«Мы собираемся расширить штат центрального офиса до двух тясяч человек, открыть полторы тысячи новых аптек и войти в тройку лидеров фармритейла в России, так что новое здание нам необходимо», – говорит Вадим Анисимов. Евгений Первышов пообещал сопровождение проекта на всех его этапах.

На запрос «ФВ» о сроках строительства офиса компания пока не ответила.

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