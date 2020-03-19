Российские ученые секвенировали полный геном коронавируса

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, – заявил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов. – Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса».

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

Фото: Минздрав России

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