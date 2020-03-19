Коронавирус внес изменения в проведение клинических исследований

FDA рекомендовало фармацевтическим компаниям перевести пациентов на виртуальное посещение мест проведения клинических исследований (КИ) на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.

В рекомендации FDA говорится, что вспышка коронавируса SARS-COV-2 может негативно повлиять на проведение клинических исследований лекарственных препаратов и медизделий, поскольку ограничение передвижения и другие факторы могут привести к отклонениям от протоколов КИ.

Американская фармкомпания Iveric bio Inc («Айверик байо Инк») отложила набор пациентов на клиническое исследование экспериментального препарата для лечения офтальмологического заболевания.

Ранее компания Provention Bio («Провеншн Байо») приостановила набор на КИ противодиабетического средства, при этом позволила пациентам, уже участвующим в исследовании, завершить курс терапии.

В компаниях отметили, что решения были приняты в целях обеспечения безопасности участников КИ и медперсонала.

Как отметила аналитик банка UBS Лора Сатклифф, клинические исследования с полным набором участников или с участием тяжелобольных пациентов, вероятнее всего, будут продолжены без больших изменений. Что касается других КИ, пока не ясно.

Некоторые фармкомпании также переходят на виртуальное общение с врачами.

Распространение коронавируса сказалось и на сроках лончей новых препаратов, т.к. врачи и пациенты практикуют социальное дистанцирование во избежание заражения.

Так, компания Aimmune Therapeutics Inc («Эйиммьюн Терапьютикс Инк») предупредила о возможной задержке лонча препарата для лечения аллергии на арахис.

Илья Дугин

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