Искусственный интеллект определил препараты-кандидаты для лечения COVID-19 Коронавирус внес изменения в проведение клинических исследований » «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирус Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, пишет г-та «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера АФК «Система» Артема Сиразутдинова. В ближайшее время компания подаст регистрационное досье на разработку. «Система-Биотех» начала работу в 2019 г. Она специализируется на биотехнологиях, например молекулярно-генетических исследованиях. После регистрации теста его производство может начаться в ближайшее время, надеется Сиразутдинов: «Проведены переговоры с несколькими партнерами о возможном контрактном производстве этих тестов». Сколько «Система» вложила в разработку, он сказать отказался. pharmvestnik