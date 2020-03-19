Искусственный интеллект определил препараты-кандидаты для лечения COVID-19

С помощью искусственного интеллекта в исследовании удалось выделить несколько препаратов, которые могут быть потенциально эффективны против нового коронавируса (SARS-CoV-2). Предпринт статьи представлен в ResearchGate.

Исследователи использовали глубокую нейронную сеть чтобы определить экспериментальные и уже одобренные препараты с потенциальной активностью против заболеваний, вызываемых коронавирусами. Они предположили, что для репликации новому коронавирусу может быть необходим тот же ген, что и родственному SARS-CoV, – ген COBP2. Поэтому поиск сузился до молекул, которые наиболее точно повторяют эффекты выключения гена COBP2.

Большинство наиболее подходящих молекул уже были предложены в качестве противовирусных средств широкого действия, отметили авторы работы. Два из таких препаратов, никлозамид и nitazoxanide, в недавних исследованиях продемонстрировали активность против SARS-CoV-2 in vitro. Наиболее точное «попадание» в выключение гена COBP2 было у брефелдина А и резерпина, ранее они показали активность против SARS-CoV. Среди одобренных препаратов также противоопухолевые средства афатиниб и иксазомиб, из экспериментальных – obatoclax, luminespib.

Средства, которые сейчас чаще всего испытывают в клинических исследованиях против SARS-CoV-2, – противовирусные препараты прямого действия, мишенями которых являются вирусные протеины, заметили исследователи. Лишь малая часть экспериментальных средств действует против факторов хозяина, в том числе воспалительных цитокинов. Обозначенным в данной работе препаратам могут понадобиться дальнейшие исследования противовирусной активности.

Анастасия Теслина

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