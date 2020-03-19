Только 15% поставок субстанций защищены от колебания валютных курсов

В 2019 году доля долларовых расчетов по закупкам активных фармацевтических субстанций (АФИ) составила 74,8%, рублевых – 15%, других валют – 7,4%, подсчитали аналитики RNC Pharma.

В 2010 году долларами оплачивались более 90%, к концу 2019 году эта доля снизилась до почти 75%. «Доля рубля начала значимо повышаться с 2015 года, когда Россия столкнулась с резкой девальвацией российской валюты. ПРи этом рос и перечень субстанций по МНН, за которые платят рублями. В 2015 году было 69 МНН, в 2019 – 08 МНН», – комментирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Основные рублевые покупатели АФИ – это локализованные в России предприятия иностранных фармкомпаний. По словам Беспалова, они ввозят относительно небольшой ассортимент продукции и в натуральном объеме поставок конкретных МНН часто занимают далеко не ведущии позиции.

Колебания курса валют отразятся на стоимости лекарств, полагает генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. Но он не ожидает резкого роста цен из-за наличия у большинства производителей резерва сырья. У производителей, дистрибьюторов и аптек есть запас готовой продукции, которая будет реализовываться по старым ценам.

На валютных торгах 19 марта курс рубля по отношению к доллару доходил до отметки 81,8 руб. за доллар. Официальный курс ЦБ на 20 марта составил 80,16 руб. за доллар.

Елена Калиновская

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