В закон о дистанционной торговле лекарствами добавят рецептурные препараты

Госдума не стала рассматривать закон о дистанционной торговле в третьем чтении 19 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продлить рассмотрение законопроекта для внесения поправки о дистанционной торговле рецептурными препаратами.

По его словам, инициатива рассмотрения поправок о рецептурных препаратах исходила от правительства. «В течение следующей неделе профильный Комитет по охране здоровья вместе с правительством доработает поправки, которые коснутся рецептурных препаратов», – сказал он.

Депутат Александр Петров объяснил, что возникли новые обстоятельства, из-за которых необходимо вернуть закон на второе чтение. «Мы смогли согласовать наши позиции с правительством по вопросу рецептурных препаратов. Требуются юридические формулировки. Нам нужна неделя максимально», – сказал он.

Депутаты Госдумы 18 марта приняли во втором чтении поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств», разрешающие дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. После второго чтения в тексте законопроекта говорилось, что не может осуществляться дистанционная торговля лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими препаратами с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

При этом Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, которые вводят уголовную ответственность, в частности, за реализацию фальсификата через интернет на сумму, превышающую 100 тыс. руб., а также административную ответственность за продажу такого фальсификата через интернет, если состава уголовного преступления нет.

Елена Калиновская

Маргарита Грошева

pharmvestnik