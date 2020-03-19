Компания Medicago объявила о существенных достижениях в разработке вакцины против коронавируса

Биофармацевтическая компания Medicago, штаб-квартира которой находится в Квебеке (Канада), объявила об успешном получении вирусоподобной частицы коронавируса. О существенных достижениях в разработке вакцины против коронавируса было объявлено 13 марта, через 20 дней после получения гена SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

Получение вирусоподобной частицы — первый шаг в разработке вакцины против COVID-19, которая в ближайшее время будет проходить доклинические исследования на безопасность и эффективность, сообщается в пресс-релизе компании. После их завершения Medicago планирует обсудить с органами здравоохранения возможность начать клиническую оценку с участием добровольцев летом 2020 года (июль/август).

Кроме того, Medicago использует собственную технологическую платформу для разработки антител против SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Центром исследования инфекционных заболеваний при Лавальском университете, который возглавляет доктор Гэри Кобингер. Он участвовал в разработке вакцины и лекарственных препаратов против вируса Эбола. Данные антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут использоваться для лечения людей, инфицированных вирусом. Исследования частично финансирует Канадский институт исследований в области здравоохранения.

Один из собственников Medicago — табачная компания Philip Morris International, для которой инвестиции в Medicago стали частью нового курса развития и глобальной трансформации, связанной, в том числе, с уходом от производства традиционных сигарет и разработкой портфеля научно обоснованных альтернативных бездымных продуктов. PMI владеет около 30% компании Medicago, а большая часть оставшегося пакета принадлежит компании Mitsubishi Tanade Pharma.

Компания использует собственные биотехнологии для разработки лекарственных средств на основе белков. При этом в своем производстве Medicago не использует продукты животного происхождения и живые вирусы. Вместо этого она использует вирусоподобные частицы, повторяющие форму и размеры вируса, что позволяет организму распознавать их и выдавать иммунный ответ без развития инфекции.

Для производства вирусоподобных частиц используются растения. «Это относительно новый подход, согласно которому генетическая информация закладывается в агробактерии, то есть почвенные бактерии, которые вбирают в себя растения, — рассказывает исполнительный директор Medicago доктор Брюс Кларк. — Растение начинает производить белок, который впоследствии можно использовать в качестве вакцины. В случае мутации вируса, как ожидается в отношении короновируса COVID-19, производство можно скорректировать, используя новые растения».

Первый продукт компании Medicago, рекомбинантная четырехвалентная вакцина против сезонного гриппа на основе вирусоподобных частиц, находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Канады. Вакцины-кандидаты против пандемических гриппа, ротавируса и норовируса проходят доклинические исследования и II фазу клинических исследований. Компания также занимается разработкой антител против вирусов hMPV, RSV и воздействия опиоидов.

Источник: Medicago

pharmvestnik