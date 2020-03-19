Компания Synairgen начнет клинические исследования интерферона-бета против COVID-19

Британская биотехнологическая Synairgen («Синэирджен») приступит к клиническим исследованиям препарата SNG001против COVID-19, пишет PMLive.
Как заявили в компании, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило начало клинических исследований в ускоренном порядке.
SNG001– ингаляционная форма интреферона бета-1а.
Интерферон-бета представляет собой естественный белок, контролирующий антивирусные ответ организма.
Ранее было доказано, что невозможность синтезирования интерферона-бета клетками тканей легкого может быть связана с увеличением опасности развития тяжелых респираторных синдромов в результате вирусных инфекций в группах риска.
Коронавирусы, в т.ч. вызывающий COVID-19, подавляют синтезирование интерферона-бета, что позволяет вирусу «прятаться» от иммунной системы.
По мнению исследователей, увеличение выработки интерферона-бета в процессе развития вирусной инфекции может предотвратить или уменьшить симптомы тяжелых респираторных заболеваний, в т.ч. пневмонии.
SNG001 доставляет интреферон бета-1а непосредственно в легкое с помощью небулайзера.
В ходе II стадии клинических исследований препарат показал улучшение функции легких у пациентов с обострением бронхиальной астмы на фоне респираторной вирусной инфекции.
Во время вспышки коронавирусной инфекции MERS-CoV в 2013 году Synairgen совместно с Национальными институтами здравоохранения США продемонстрировала эффективность SNG001 против легочной инфекции в лабораторных условиях.
В начальной стадии клинических исследований SNG001 против COVID-19 примут участие 100 человек.
Илья Дугин
pharmvestnik