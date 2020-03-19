Росздравнадзор оштрафовал на 30 тысяч аптеку, продающую лекарства через интернет

На основании сообщений СМИ, содержащих сведения о нелегальном сбыте рецептурных лекарств через интернет-сайт, в феврале территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел административное расследование в отношении аптеки на улице Галушкина (ООО «Маранта»), сообщается на сайте надзорного ведомства.

Несмотря на сопротивление сотрудников аптеки, изъяты лекарственные препараты, документы и электронные носители.

По итогам административного расследования установлено, что руководство аптеки регулярно реализовывало лекарства, в том числе рецептурные, через интернет-сайт, доставка осуществлялась курьером. Также установлено, что через данный интернет-сайт поставлялись лекарства в клинику пластической хирургии «Медланж», где в 2018 году пострадали 6 человек, 3 из которых скончались.

Ранее Росздравнадзор уже проверял другую аптеку, принадлежавшую тем же владельцам, и аннулировал ее лицензию.

По итогам административного расследования в отношении аптечной организации составлен протокол по ст.14.4.2 КоАП РФ. Организация оштрафована на 30 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в прокуратуру.

Фото: 77reg.roszdravnadzor.ru

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