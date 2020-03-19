Госдума приняла в окончательном чтении закон о заморозке цен на лекарства во время эпидемий

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении поправки в ст.60 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» и ст.38 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые позволяют правительству зафиксировать цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП.

Согласно законопроекту, правительство имеет полномочия установить предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых и размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на установленный кабинетом министров перечень лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП.

Такие меры могут быть приняты в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также если в течение 30 календарных дней подряд рост розничных цен на определенные правительством лекарственные препараты и медицинские изделия составит 30% или более.

Заморозка цен, согласно документу, может продлиться не более 90 дней. Порядок формирования соответствующего перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий также определяет правительство.

Маргарита Грошева

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