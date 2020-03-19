Препарат favipiravir показал клиническую эффективность при лечении COVID-19

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата favipiravir, в которых он показал эффективность против новой коронавирусной инфекции, сообщает пишет портал medvestnik.ru со ссылкой на Xinhua.

В ходе клинического исследования связанных с приемом препарата нежелательных реакций выявлено не было, заявил на пресс-конференции 17 марта глава Национального центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь (Zhang Xinmin). Он подчеркнул, что препарат был одобрен в Японии в 2014 году для лечения гриппа.

Исследование проходило в одной из больниц китайского города Шэньчжень. Принимали favipiravir 35 пациентов, представляли контрольную группу – 45. Выяснилось, что в первой группе тесты пациентов быстрее становились чистыми от SARS-CoV-2 по сравнению с контрольной.

Еще одно мультицентровое рандомизированное исследование favipiravir, возглавляемое больницей Чжуннань при Уханьском университете, тоже показало, что терапевтический эффект препарата превосходит результаты пациентов контрольной группы.

Препарат рекомендовали группам медицинской помощи. В скором времени он должен быть включен в план лечения COVID-19, сообщил Чжан Синьминь. Компания-производитель уже получила одобрение Национального управления по лекарственным средствам КНР на запуск массового производства favipiravir.

Анастасия Теслина

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