AlphaRM: доля аптечных продаж дешевых лекарств составила 10% в 2019 году

По данным аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи лекарственных средств в 2019 году достигли 980 млрд руб., что на 10% больше, чем за 2018 год. В упаковках рост составил 6% и достиг 5 млрд упаковок. За рассматриваемый период лидирующими в самом дешевом ценовом сегменте стали компании «Озон» и «Фармстандарт».

Самые высокие объемы продаж дорогостоящих препаратов принадлежат фармацевтической компании Bayer. Доля лекарств с ценой более 1000 руб. на коммерческом рынке составила 19% по объему в рублях и всего 2% в упаковках.

По сравнению с 2018 годом доля низких ценовых категорий снижается, а высоких – растет как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

pharmvestnik