ФРИИ предложил правительству разрешить врачам ставить диагнозы через интернет

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

Об этом говорится в письме директора фонда Кирилла Варламова, отправленном 18 марта премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Даже при отсутствии возможности проведения дистанционного тестирования на выявление коронавирусной инфекции в любом случае возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебные учреждения, что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию», – указал автор.

ФРИИ готов оказать экспертную и организационную поддержку при разработке законопроекта. По словам Варламова, меры по расширению полномочий врачей будут эффективны даже в том случае, если будут введены на период пандемии.

pharmvestnik