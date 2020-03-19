В 2024 году глобальные расходы на лекарства превысят 1,1 трлн долл. США

С 2014 года среднегодовой темп роста мирового фармрынка составил 3% против 4% в 2009–2014 годах, говорится в отчете компании IQVIA.

По прогнозу экспертов, в 2024 году расходы на лекарства в мире вырастут на 2,5% и превысят 1,1 трлн долл.

Наибольший объем потребления лекарств регистрируется в странах с большим населением, в которых расходы на душу населения значительно ниже, чем в странах с высоким уровнем доходов.

К наиболее часто употребляемым препаратам относятся средства для лечения сахарного диабета, респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На долю этих заболеваний приходится 71% летальных исходов во всем мире.

В большинстве стран с развитыми и развивающимися фармрынками рост расходов на лекарства в течение последующих пяти лет замедлится и составит 1–4% против 5–8% за предыдущий аналогичный период.

По данным отчета, в странах с развитыми фармрынками ожидается снижение потребления брендированных препаратов, несмотря на рост показателя по специализированным лекарственным средствам.

В период до 2024 года доля расходов на новые бренды составит 165 млрд долл. общего показателя по сравнению с 126 млрд долл. за прошедшие пять лет.

Негативный эффект от потери рыночной эксклюзивности, по прогнозам экспертов, в 2020–2024 годах составит 319 млрд долл. В 2014–2019 годах этот показатель равнялся 107 млрд долл.

По прогнозу экспертов, в США цены на лекарства с учетом скидок вырастут на 1–2% в течение пяти лет, что значительно ниже исторического уровня. В других развитых странах ожидается снижение цен на 2–5%.

Расходы на специализированные лекарственные препараты в 2024 году составят 40% общего показателя.

Эксперты ожидают, что пациенты получат более широкий доступ к лекарственным препаратам. В развитых странах станут более доступны препараты для лечения орфанных и онкологических заболеваний, хотя в некоторых странах они могут стать дороже.

Илья Дугин

pharmvestnik