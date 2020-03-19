В Японии проведут исследования антикоагулянта nafamostat для лечения коронавирусной инфекции

Антикоагулянт nafamostat был определен в качестве потенциального средства терапии пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Bloomberg. Исследователи из Токийского университета заявили, что клинические исследования (КИ) препарата по упомянутому показанию могут начаться в течение месяца.
Ингибитор протеазы nafamostat зарегистрирован в Японии для лечения панкреатита и заболеваний почек. Обычно применяется для профилактики тромбообразования.
Исследователи считают, что механизм действия препарата потенциально может ингибировать белок, необходимый вирусу для проникновения в клетки человека.
Часть исследователей, участвующих в этом проекте, были авторами опубликованной в 2016 году статьи о выявленной способности nafamostat ингибировать вирус MERS.
КИ планируется проводить в партнерстве с Национальным центром глобального здоровья и медицины.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik