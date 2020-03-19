Ардак Тулегенова избрана председателем Фармакопейного комитета ЕАЭС

На заседании Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза прошли выборы нового состава его руководства. На очередной трехлетний срок председателем Фармакопейного комитета ЕАЭС выбрана профессор Ардак Тулегенова, сообщает портал www.eurasiancommission.org.

Ранее пост председателя Фармакопейного комитета ЕАЭС занимала доктор фармацевтических наук, профессор Елена Саканян.

Новый председатель Ардак Тулегенова руководит Центром по разработке и совершенствованию Государственной фармакопеи Республики Казахстан и Фармакопеи ЕАЭС РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Республики Казахстан.

Ее заместителями избраны заместитель директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Елена Ковалева, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Республики Беларусь Сергей Марченко и директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов.

Ардак Тулегенова анонсировала выпуск в 2020 году первого тома Фармакопеи Союза, состоящего из общих фармакопейных статей на лекарственные формы, позволяющих осуществлять подготовку спецификаций и нормативных документов по качеству лекарственных препаратов для их регистрации и вывода в обращение на общий рынок лекарств Союза. С 2017 по 2019 годы Фармакопейный комитет ЕАЭС подготовил 157 общих фармакопейных статей (монографий), которые в ближайшее время войдут в Фармакопею ЕАЭС. Эта деятельность продолжается для дальнейшей гармонизации фармакопейных статей (монографий) национальных фармакопей союзных стран.

Фармакопея ЕАЭС является второй в мире региональной фармакопеей после Европейской и 50-й фармакопеей в списке мировых Фармакопей ВОЗ, сообщается на сайте ЕЭК.

Фото: www.eurasiancommission.org

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