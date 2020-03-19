«Яндекс» договорился с аптеками о доставке безрецептурных лекарств

«Яндекс» провел переговоры с аптечными сетями по доставке курьерами безрецептурных препаратов на дом. Источник «ФВ» рассказал, что представитель сервиса «Яндекс.Такси» провел переговоры с АС «Ригла», «36,6» «Невис», «Апрель», АСНА.

Переговоры с сетями

Собеседники из аптечных сетей подтвердили «ФВ» переговоры с «Яндексом».

Генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов сказал, что «Яндекс» предложил его компании сотрудничество в рамках доставки безрецептурных лекарственных средств. «Как таковых переговоров не было, поскольку пока условия возможного партнерства не конкретизированы», — уточнил он.

Генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин подтвердил «ФВ», что договоренность с «Яндексом» достигнута. Проект запустится после выхода постановления правительства, устанавливающего порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом.

АСНА пока не подписала никаких документов с «Яндексом». Как пояснил «ФВ» управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев, к ним поступило предложение заключить соглашение с «Яндексом» о доставке лекарств. «Мы пока рассматриваем это предложение. Не понимаю, в чем тут срочность. Нужно же время, чтобы оценить, изучить и тщательно подготовиться к дистанционной торговле лекарствами», — прокомментировал он.

Схема доставки

По словам источника «ФВ» из другой аптечной сети, предполагается, что привозить заказ будут водители и курьеры, которые сотрудничают с «Яндексом» по доставке посылок, цветов и т.д.

Представитель сервиса «Яндекс.Такси» объяснял владельцам аптечных сетей, что доставка стартует в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Затем сервис может распространиться на всю Россию, где работает тариф «Яндекс.Доставка», сказал собеседник «ФВ».

Позже в пресс-службе «Яндекс.Такси» «ФВ» подтвердили старт проекта. «Началось тестирование сервиса. Достигнуты договоренности с аптечными сетями «Апрель», «36,6», «Горздрав», «ГК Эркафарм», «ГК Фармаимпекс», «Невис» А также с производителями лекарств — ГК Alium , «Материа Медика», АО «Полисорб», «Инфамед», — сообщили в пресс-службе.

Заказ сайтах аптек и фармкомпаний будет собирать сотрудник аптеки, уточнили в компании. Доставят его водители и курьеры «Яндекса», оплата будет по безналичному расчету.

«Сейчас мы видим огромную потребность быстро организовать доставку со стороны совершенно разных компаний и организаций, которые испытывают нехватку в курьерах или у которых нет своей логистики», – объяснил гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

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