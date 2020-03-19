Европа не допустит поглощения своих разработчиков вакцин со стороны США

Лидеры стран ЕС обсудили проблему защиты компаний-разработчиков вакцин от враждебного поглощения со стороны США, сообщает Reuters. Обсуждение прошло в режиме видеоконференции на фоне распространения коронавируса.

Обсуждение состоялось спустя сутки после появления информации о том, что США заинтересованы в приобретении разработок немецкой компании CureVac («КьюэВак»). Для защиты компании Еврокомиссия объявила о намерении выделить ей финансовые средства в объеме 80 млн евро (88 млн долл.). Компания разрабатывает вакцину против COVID-19 с использованием новой технологии, которая позволит снизить стоимость разработки.

В ходе видеоконференции участники также обсудили планы дополнительного финансирования европейских компаний, работающих над разработкой вакцин и лекарств против COVID-19.

Как заявил агентству Reuters источник в ЕС, интерес американцев привлекает не только CureVac. По его словам, страны ЕС и компании находятся в тесном контакте, чтобы противостоять поглощению.

В немецкой компании слухи о возможном приобретении компании опровергли. По словам мажоритарного инвестора CureVac Дитмара Хоппа, компания не продается. Он подчеркнул, что вакцина, которую она разрабатывает, предназначена не только для Европы.

В начале марта Еврокомиссия уже выделила 45 млн евро на разработку вакцин и лекарств против коронавируса.

Илья Дугин

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