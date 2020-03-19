«Третий лишний» могут упразднить ради бесперебойного обеспечения лекарствами и медизделиями

Правительство РФ предложило ряд мер для предотвращения перебоев с обеспечением населения лекарствами и медизделиями, в том числе обнуление ввозных пошлин на эти товары, введение «зеленого коридора» на таможне для их импорта и отмену правила «Третий лишний» на торгах. Перечень мероприятий утвержден 17 марта. Правительство РФ предложило ряд мер для предотвращения перебоев с обеспечением населения лекарствами и медизделиями, в том числе обнуление ввозных пошлин на эти товары, введение «зеленого коридора» на таможне для их импорта и отмену правила «Третий лишний» на торгах. Перечень мероприятий утвержден 17 марта.

Правительство также обязалось проверять наличие лекарств, медизделий, средств для дезинфекции и масок в аптеках.

Протекционистское правило «Третий лишний» предусматривает отклонение заявки участника, предлагающего к закупке импортную продукцию в случае, если на торги вышли как минимум два поставщика с товаром, происходящим из стран ЕАЭС. Правительство в феврале 2020 года инициировало отмену этого правила для отдельных препаратов, используемых в терапии социально значимых заболеваний. Минздрав, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС России до 12 марта должны были представить свои предложения по этому вопросу.

Правительство уже ввело ряд мер по предотвращению возможного дефицита средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. До 1 июня 2020 года запрещен вывоз из страны ряда товаров, среди которых различные маски и фильтры для них, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, бинты, вата, марля, медицинские и хирургические перчатки. Также введен особый порядок регистрации 36 наименований профильных медизделий.

Госдума в трех чтениях утвердила законопроект, позволяющий правительству в особых случаях замораживать цены на некоторые медизделия и лекарства не из перечня ЖНВЛП.

В России выявлено 199 зараженных коронавирусом, одна пациентка с инфекцией скончалась из-за оторвавшегося тромба.