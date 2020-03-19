«Третий лишний» могут упразднить ради бесперебойного обеспечения лекарствами и медизделиями

Правительство также обязалось проверять наличие лекарств, медизделий, средств для дезинфекции и масок в аптеках.
Протекционистское правило «Третий лишний» предусматривает отклонение заявки участника, предлагающего к закупке импортную продукцию в случае, если на торги вышли как минимум два поставщика с товаром, происходящим из стран ЕАЭС. Правительство в феврале 2020 года инициировало отмену этого правила для отдельных препаратов, используемых в терапии социально значимых заболеваний. Минздрав, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС России до 12 марта должны были представить свои предложения по этому вопросу.
Правительство уже ввело ряд мер по предотвращению возможного дефицита средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. До 1 июня 2020 года запрещен вывоз из страны ряда товаров, среди которых различные маски и фильтры для них, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, бинты, вата, марля, медицинские и хирургические перчатки. Также введен особый порядок регистрации 36 наименований профильных медизделий.
Госдума в трех чтениях утвердила законопроект, позволяющий правительству в особых случаях замораживать цены на некоторые медизделия и лекарства не из перечня ЖНВЛП.
В России выявлено 199 зараженных коронавирусом, одна пациентка с инфекцией скончалась из-за оторвавшегося тромба.
Фото: vgoroden.ru