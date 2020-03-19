Росздравнадзор будет выдавать регудостоверения на медицинские маски, халаты и перчатки за пять дней

Соответствующие изменения в постановление правительства №1416, регламентирующие Правила регистрации медизделий, внесены Правительством РФ 18 марта.
Для первичной регистрации заявителю необходимо предоставить в Росздравнадзор копию документа, подтверждающего полномочия заявителя, техническую и эксплуатационную документацию, фотографии общего вида медизделия и опись документов. Ведомство в течение трех дней должно рассмотреть первичные документы и в случае отсутствия претензий выдать регудостоверение за пять дней.
В течение 150 дней после подачи документов заявитель должен представить полный пакет данных на медизделие, включая заключение о клинических, токсикологических и технических исследованиях, выполненных на базе ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, и подтверждение качества и безопасности вещества, из которого произведено изделие. В случае несоответствия Росздравнадзор может аннулировать выданное ранее регистрационное удостоверение.
В перечень медизделий, подпавших под упрощенное регулирование, вошли 36 наименований, включая смотровые и процедурные перчатки, медицинские маски и респираторы, изолирующие и хирургические костюмы, бахилы и операционные халаты.
Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить или снизить пошлины на ряд медизделий, которые используются для профилактики и борьбы с распространением COVID-19. По словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, в ближайшее время эксперты стран-участниц согласуют конкретный перечень медизделий, которые подпадут под льготное регулирование.
Фото: vse42.ru