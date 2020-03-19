Правительству предложили ускорить принятие норм о постановке диагноза через интернет

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов предложил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с распространением COVID-19 ускорить принятие поправок к действующему законодательству, которые позволят врачам дистанционно ставить диагноз и выписывать рецепт в электронном виде. В феврале 2020 года о работе над такими поправками в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» сообщил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак. Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов предложил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с распространением COVID-19 ускорить принятие поправок к действующему законодательству, которые позволят врачам дистанционно ставить диагноз и выписывать рецепт в электронном виде. В феврале 2020 года о работе над такими поправками в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» сообщил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак.

Текст письма ФРИИ имеется в распоряжении Vademecum. По мнению специалистов фонда, «даже при отсутствии возможности проведения дистанционного тестирования на выявление коронавирусной инфекции» проведение дистанционной диагностики предотвратит массовые контакты пациентов, обращающихся в лечебные учреждения и имеющих признаки болезни.

Вступивший в силу 1 января 2018 года Федеральный закон №242-ФЗ «О телемедицине» предполагает оказание медпомощи с применением телемедицинских технологий, однако консультация по интернету или телефону ограничивается сбором и анализом жалоб пациента, а поставить диагноз либо назначить препарат врач может только на очном осмотре.

В феврале 2020 года на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак сообщил, что готовы поправки в закон №323-ФЗ, регламентирующие возможность врачей ставить предварительный диагноз и назначать лечение пациентам дистанционно. По его словам, поправки прошли обсуждение в профильных министерствах, в том числе в Минздраве РФ и Минкомсвязи.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 17 марта 2020 года заявил, что подписал указ, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, а также БАДов и медизделий. Ранее ускорить принятие этого законопроекта в связи с распространением коронавируса COVID-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Параллельно Всероссийский союз пациентов обратился к Путину с просьбой предусмотреть возможность доставки на дом рецептурных препаратов, а Мишустин сообщил президенту, что телемедицинское приложение Сбербанка DocDoc в целях профилактики COVID-19 с 23 марта станет для пользователей бесплатным.

Фото: polevskoy.ru

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