Замгендиректора «Инвитро» Виталина Левашова покидает холдинг

Заместитель генерального директора и член совета директоров ГК «Инвитро» Виталина Левашова, работавшая в компании с 2004 года, покидает свой пост и уходит из холдинга 20 марта 2020 года. Она продолжит заниматься развитием своих проектов – Высшей медицинской школы и медицинской кадровой службы «Уникум».

По информации Vademecum, 18 марта о кадровом изменении уведомили сотрудников холдинга. Свой уход из группы подтвердила сама Виталина Левашова.

«Для реализации новых стратегических задач нужна новая управленческая команда. Это позитивно и для людей, и для компании. Я продолжу развивать два важных для меня проекта: Высшую медицинскую школу и медицинскую кадровую службу «Уникум». В настоящее время в медицине остро стоит именно кадровый вопрос, поэтому направим все знания и опыт на решение задач подбора и обучения персонала для медицинских организаций», – прокомментировала она.

Виталина Левашова в 1998 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономист», затем работала руководителем образовательных проектов ЗАО «МЦФЭР». В 2004 году она пришла в ГК «Инвитро» в качестве директора по персоналу, затем занимала в этой компании должность руководителя процессов лицензирования, с 2006 по 2011 год руководила департаментом по связям с общественностью и рекламе, с 2018 года координировала новые бизнесы группы.

Параллельно организовала и возглавила два проекта – в 2007 году Высшую медицинскую школу (ВМШ), а в 2008 году – медицинское кадровое агентство «Уникум». ВМШ специализируется на дополнительном образовании медработников и проводит курсы по повышению квалификации врачей, среднего медперсонала, тренинги, направленные на развитие коммуникаций с пациентом, семинары для руководителей и оценку деятельности медперсонала.

Служба «Уникум» подбирает медперсонал для медучреждений по специализациям «ЭКО», «косметология-дерматовенерология», anti-age, «оториноларингология», «неврология», «стоматология», «пластическая хирургия», «восстановительная медицина».

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году и объединяет более 1,4 тысячи медицинских офисов, а также 8 лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов. В 2019 году сеть «Инвитро» открыла 130 собственных и 100 франчайзинговых точек. В России экспансия пришлась на Москву, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Оборот холдинга в 2019 году составил 20 млрд рублей.

Фото: facebook.com

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