АРФП обратилась с просьбой о переносе сроков введения маркировки из-за карантинных мер

Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.

В Ассоциацию обращаются компании-производители из-за возникших трудностей при подготовке к старту системы обязательной маркировки лекарств.

Большинство компаний-членов АРФП финализируют работы по оснащению производственных линий необходимым оборудованием и осуществлению тестирования федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных средств. Однако, многие текущие процессы по запуску проекта срываются из-за того, что в Россию не могут приехать специалисты компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ из-за введения карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса. Российские же специалисты также не могут выехать за рубеж для приемки отдельных элементов оборудования и прохождения обучения, и получения практических навыков работы на этом оборудовании.

В связи с этим, отрасль просит ввести «стоп-тайм» на подготовительный период до окончания ограничительных и карантинных мероприятий.

«Период стоп-тайма прибавить к 1 июля, чтобы у нас была возможность по-человечески наладить оборудование и двинуться дальше», — подчеркнул генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Из-за перечисленных препятствий вводить систему в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2020 года рискованно, так как наладка оборудования приостановлена на неопределенный срок. А запуск системы без наладки приведет к сбоям в системе и дестабилизации лекарственного обеспечения в Российской Федерации.

Производители надеются, что их обращение найдет понимание и оперативное решение у законодателей. Бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами должно быть не только гарантировано, но и обеспечено.

gmpnews