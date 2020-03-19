Приняты законы, направленные на повышение защиты граждан от поддельных лекарств

В соответствии с поправками в КоАП административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; от двух до шести миллионов рублей — для юрлиц. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

При этом разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости таких лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов, введенных в оборот – если стоимость до 100 тыс. рублей наступает административная ответственность, если более – то уголовная.

Поправками в УК РФ, авторами которых стали Председатель ГД Вячеслав Володин и Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, за распространение некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

При этом законами вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет. Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в РФ не производятся.

gmpnews