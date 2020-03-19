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Для 36 видов медизделий установлен особый порядок государственной регистрации

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 18 марта 2020 года №299, утверждающий перечень медицинских изделий, в отношении которых установлен особый порядок государственной регистрации. Документ опубликован на сайте Правительства static.government.ru.

Утверждённый подписанным постановлением перечень включает 36 видов медицинских изделий: костюмы изолирующие и хирургические, халаты изолирующие и операционные, наборы одежды хирургический и смотровой, маски, бахилы, респираторы и перчатки.

Это позволит в короткие сроки вводить в обращение медицинские изделия, необходимые для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Государственная регистрация медицинского изделия, включенного в перечень, проводится однократно в отношении одного наименования медицинского изделия одного производителя (изготовителя).

Для государственной регистрации медицинского изделия, включенного в перечень, заявитель представляет либо направляет в регистрирующий орган заявление о регистрации, а также следующие документы:

  • копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя (изготовителя);
  • техническая документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие;
  • эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкция по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия;
  • фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 на 24 сантиметра);
  • опись документов.

gmpnews

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Март 19, 2020 | Просмотров: 81