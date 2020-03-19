В Чехии разрешен к использованию незарегистрированный Remdesivir для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Чешской Республики приняло решение, временно разрешающее распространение, поставку и использование незарегистрированного лекарственного средства Remdesivir (Ремдесивир). Препарат будет применяться у пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Министерство указывает, что это не будет являться клиническим исследованием препарата.

Решение было принято на основании оценки представленного пакета документов и с учетом экспертного заключения ведомства.

«Как только появилась возможность доставить лекарство в Чешскую Республику, Минздрав предпринял необходимые шаги. Клинические испытания начались в США всего несколько дней назад. Это определенно хорошая новость, но мы должны помнить, что это экспериментальное лечение, поэтому его воздействие на новый тип коронавируса всё ещё исследуется, а потому будет использоваться только у отдельных пациентов, которые находятся в очень тяжелом состоянии», — пояснил министр здравоохранения Адам Войтех (Adam Vojtěch).

Разработчиком и производителем «Ремдесивира» является американская компания Gilead Sciences. Продукт не зарегистрирован пока ни в одной стране мира. В настоящее время проводятся клинические испытания в Китае, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Италии, Германии и Испании.

Медицинские организации должны обеспечить информирование пациента и получить его согласие пациента на использование «Ремдесивир». Действие данного решения составляет 9 месяцев с даты его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения (17 марта 2020 г.).

gmpnews