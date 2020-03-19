В РФ приостановлено применение трёх лексредств, включая фактор свертывания крови VIII

В соответствии с Порядком приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденным приказом Минздрава РФ от 14 ноября 2018 г. №777н, Министерством здравоохранения РФ приняты решения о приостановлении применения лекарственных препаратов:

Эмла (лидокаин + прилокаин) – пластырь; регистрационное удостоверение П N011054 от 29 августа 2008 г. выдано Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия; производство Ресифарм Карлскога АБ, Швеция;

(лидокаин + прилокаин) – пластырь; регистрационное удостоверение П N011054 от 29 августа 2008 г. выдано Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия; производство Ресифарм Карлскога АБ, Швеция; Эмла (лидокаин + прилокаин) – крем для местного и наружного применения; регистрационное удостоверение П N014033/01 от 23 декабря 2008 г. выдано Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия; производство Ресифарм Карлскога АБ, Швеция;

(лидокаин + прилокаин) – крем для местного и наружного применения; регистрационное удостоверение П N014033/01 от 23 декабря 2008 г. выдано Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия; производство Ресифарм Карлскога АБ, Швеция; Гемоктин (фактор свертывания крови VIII) – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ; регистрационное удостоверение П N015587/01 от 16 марта 2009 г. выдано Биотест Фарма ГмбХ, Германия; производственные площадки Биотест Фарма ГмбХ, Германия, ФГБУ «РКНПК» Минздрава России, ЗАО «МФПДК «БИОТЭК», Россия и ОАО «Марбиофарм», Россия.

Применение лекарственных препаратов Эмла приостановлено с 10 марта 2020 года, а Гемоктина с 11 марта 2020 года до предоставления Минпромторгом России сведений о возможности возобновления применения лекарственных препаратов.

Основанием приостановления применения препаратов стали письма Минпромторга России, в которых представлены сведения о несоответствии производителей требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) и (или) о нарушении лицензионных требований.

gmpnews