В Россию ввезена первая партия промаркированных препаратов «Гедеон Рихтер»

19 марта 2020 г. на склад дистрибьютора ЦВ «Протек» поступила первая коммерческая партия препаратов компании «Гедеон Рихтер», снабженных кодом маркировки DataMatrix, для реализации пациентам через аптеки. Более 29 000 упаковок лекарственных средств, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, урологических и дерматологических расстройств, ввезены в соответствии с новыми требованиями российского законодательства. Венгерский фармацевтический производитель стал одним из первых, кто полностью оснастил свои предприятия оборудованием, позволяющим наносить на упаковки выпускаемой продукции средства идентификации, обеспечивающие прослеживаемость их движения в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП).

Сегодня все заводы «Гедеон Рихтер», производящие препараты для российского рынка в Венгрии, Румынии, Польше и в России, оснащены соответствующим оборудованием и способны выпускать таблетки, капсулы, мази и растворы в упаковках с кодом DataMatrix. Кроме того, упаковочные цеха компании способны комплектовать партии в большие короба с нанесением соответствующей информации, что важно при производстве и транспортировке значительных объемов лекарственных средств.

Наталья Волович, заместитель директора — руководитель департамента регистрации Представительства ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) в г. Москве:

«Понимая свою ответственность перед врачами и пациентами, которые ждут бесперебойных поставок качественных и доступных препаратов, компания «Гедеон Рихтер» с самого начала проекта по маркировке лекарственных средств принимала в нем активное участие. Налаживание процесса, как, вероятно, и для других фармпроизводителей, было сопряжено с определенными вызовами – в частности, мы столкнулись с рядом проблем в области отстраивания общих для всех IT-процессов. Но тем не менее, мы стали одними из первых, кто смог справиться со всеми трудностями и досрочно подготовился к масштабному запуску проекта, импортировав первую крупную партию препаратов, которая соответствует текущим требованиям российского законодательства».

В первую крупную партию с нанесенным кодом криптозащиты вошли такие лекарственные средства, как «Экватор 10/5 мг», «Сонирид Дуо», а также «Куриозин гель». В ближайшее время ЦВ «Протек» доставит препараты в аптечные сети, и они станут доступными для российских пациентов.

Виктор Горбунов, заместитель генерального директора по IT-технологиям ЦВ «Протек»:

«С 2017 года ГК «Протек» была активным участником пилотного проекта по внедрению маркировки лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке. В конце 2019 года готовность к промышленному запуску маркировки продемонстрировали как производственный, дистрибьюторский, так и розничный сегменты Группы. Прямая поставка партии лекарственных средств из Будапешта стала для Центра внедрения «Протек» возможностью первыми в дистрибьюторском сегменте протестировать процессы таможенного оформления, размещения на складе временного хранения и выпуска в обращение маркированного товара из-за рубежа. Как показала практика, все участники процесса готовы к подобной работе в промышленном масштабе».

gmpnews