В Китае рассказали об эффективности противогриппозного препарата для лечения коронавируса

Китайское правительство заявляет, что для лечения людей, зараженных новым коронавирусом, намерено использовать противогриппозный препарат «Авиган» (Avigan), разработанный в Японии, сообщает телеканал NHK.

По заявлению директора Национального центра по развитию биотехнологий Чжан Синьмина (Zhang Xinmin), препарат был признан эффективным согласно результатам клинических испытаний, проведенных двумя медицинскими организациями страны.

Исследования проводились в городах Ухань и Шэньчжэнь, в них приняли участие 240 и 80 пациентов соответственно.

Тесты в Ухани показали, что температура тех пациентов, кому дали «Авиган», вернулась к нормальной в среднем через 2,5 дня. А у тех, кто не получал препарат, это заняло 4,2 дня.

Чжан Синьмин добавил, что пациенты, которым давали лекарственное средство, могли избавиться от кашля в среднем за 4,57 дня, по сравнению с 5,98 днями у тех, кто не получал «Авиган». По его словам, препарат не имеет явно выраженных побочных эффектов.

В тестах в Шэньчжэне, у пациентов, принимавших данное лекарство, после четырех дней, результат на коронавирус был отрицательный. Для сравнения, у тех, кто не принимал «Авиган», на это ушло 11 дней.

Исследование также показало, что рентгеновские снимки подтвердили улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которым давали лекарство, а у тех, кто не получал «Авиган» – 62%.

gmpnews