«Такеда» начинает разработку препарата для лечения COVID-19, получаемого из плазмы крови

Компания «Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед» сообщила членам Конгресса США, что она начинает разработку поликлонального анти-SARS-CoV-2 гипериммунного глобулина (H-IG) – TAK-888, предназначенного для лечения лиц с COVID-19, входящих в группу высокого риска. Одновременно с этим компания будет изучать возможность применения собственных препаратов — как уже выпущенных на рынок, так и находящихся в разработке — для эффективного лечения инфицированных пациентов. SARS-CoV-2 — это вирус, который вызывает заболевание COVID-19.

В настоящее время «Такеда» ведет переговоры с различными национальными организациями здравоохранения и органами государственного регулирования, а также с партнерами по оказанию медицинских услуг в США, Азии и Европе, чтобы обеспечить ускоренное проведение исследования TAK-888. Для этого необходим доступ к плазме крови людей, которые успешно перенесли заражение COVID-19 или будут вакцинированы после создания вакцины. У выздоровевших доноров выработались антитела к вирусу, которые могут смягчить тяжесть течения заболевания у пациентов с COVID-19 и, возможно, предотвратить его развитие.

Однако ввиду низкой вероятности того, что необходимая для создания TAK-888 плазма крови будет получена от имеющихся на данный момент доноров плазмы, на начальном этапе «Такеда» намерена изготавливать данное средство на отдельном производственном участке предприятия компании в Джорджии. Его разработка и изготовление не должны отрицательно сказаться на способности «Такеда» производить другие лекарственные средства, получаемые из плазмы крови.

«Получаемые из плазмы крови лекарственные средства являются исключительно важными, жизненно необходимыми препаратами, в которых по всему миру ежедневно нуждаются тысячи людей с редкими и тяжелыми заболеваниями, — говорит д-р Крис Морабито (Chris Morabito), руководитель отдела исследований и разработок в подразделении «Такеда» по производству лекарственных средств из плазмы крови. — Наш опыт, помноженный на масштаб нашей деятельности, наши квалификацию и возможности, дает «Такеда» уникальный шанс реализовать потенциал таких лекарственных средств, полученных из плазмы крови, как TAK-888».

Механизм действия H-IG состоит в повышении концентрации специфических антител к возбудителю, выделенных из плазмы крови выздоровевших пациентов или доноров, которые будут вакцинированы. После переноса антител в организм нового пациента они помогут иммунной системе больного надлежащим образом реагировать на инфекцию и тем самым повысят шансы на выздоровление.

gmpnews