Bosco запустил производство марлевых медицинских масок

Продавец одежды и аксессуаров, а также основной владелец ГУМа Bosco di Ciliegi 20 марта 2020 года запустил производство марлевых масок на производственной площадке в Калуге. Председатель совета директоров и основатель компании Михаил Куснирович записал видеообращение, в котором анонсировал производство «миллионов масок для общего блага».

Производственный комплекс по пошиву одежды ГК Bosco ООО «Мануфактуры Боско» был запущен в Калуге в сентябре 2019 года. Объем инвестиций в комплекс составил около 2,5 млрд рублей, на предприятии работают более 900 человек. По состоянию на 20 марта в базе Росздравнадзора нет регудостоверений на медицинские маски с адресом производства «Мануфактуры Боско».

В России готовность освоить производство средств дезинфекции и гигиены также выразила парфюмерно-косметическая компания Faberlic. Владелец компании Алексей Нечаев в середине марта просил мэра Москвы Сергея Собянина «содействовать ускоренной сертификации дезинфицирующего средства для безвозмездной передачи штабу по контролю ситуации с коронавирусом».

Интерес к выпуску медицинских товаров проявляют и другие мировые люксовые бренды. Группа LVMH с 16 марта начала производство антисептических гелей на трех своих фабриках во Франции, переоборудовав линии, использовавшиеся под парфюмерию Christian Dior, Guerlain и Givenchy. Гель для рук будет безвозмездно передан властям. Inditex (бренд Zara) рассматривает возможность организовать производство медицинских халатов.