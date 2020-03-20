В Израиле впервые легализовали дженерики защищенного патентом препарата

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит впервые разрешил использование дженериков лекарства, патент на которое в стране еще не истек. Свое решение Мандельблит аргументировал борьбой с коронавирусом COVID-2019. Теперь в страну можно ввозить дженерики антиретровирусного препарата Калетра (лопинавир+ритонавир) от AbbVie. Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит впервые разрешил использование дженериков лекарства, патент на которое в стране еще не истек. Свое решение Мандельблит аргументировал борьбой с коронавирусом COVID-2019. Теперь в страну можно ввозить дженерики антиретровирусного препарата Калетра (лопинавир+ритонавир) от AbbVie.

Патент AbbVie на Калетру в Израиле истекает в 2024 году. Препарат известен как антиретровирусный, но в Министерстве здравоохранения Израиля заключили, что лекарство может быть эффективным в терапии COVID-2019. AbbVie и официальный дистрибьютор Калетры не в состоянии поставить необходимый объем препарата из-за повышенного спроса на него по всему миру, поэтому решено было обойти патент, пояснили в Министерстве юстиции Израиля.

Ввозить дженерики лекарства можно из стран, где патент на Калетру уже не действует. Например, из Индии. Как пишет Bloomberg, Израиль воспользовался такой возможностью впервые с 1967 года, когда специальная норма вступила в силу.

В Израиле на 19 марта подтверждено 529 случаев заболевания коронавирусом.

Лопинавир+ритонавир упоминается и в тематических рекомендациях Минздрава РФ наряду с рибавирином и интерфероном бета-1b. Но ведомство подчеркивает, что лекарства, доказавшие свою эффективность, пока не найдены.

Комбинация лопинавир+ритонавир лидировала среди закупаемых АРВ-препаратов по итогам первых восьми месяцев 2019 года: регионы и Минздрав затратили на закупку лекарств с этим МНН 8,2 млрд рублей. Первый зарегистрированный в России дженерик Калетры – Калидавир от «Фармасинтеза». Компания Викрама Пунии смогла обойти патент и зарегистрировать свою версию комбинации в 2017 году, хотя патент AbbVie на Калетру истекает в 2024 году.

В России тоже может быть введена законодательная норма, позволяющая производить в стране лекарства, находящиеся под патентом, в интересах «охраны жизни и здоровья граждан». Для этого надо внести изменения в Гражданский кодекс, соответствующие поправки готовят к рассмотрению в первом чтении.