Научный центр Роспотребнадзора испытает вакцину против нового коронавируса

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

16 марта ученые «Вектора» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов, всех разработанных прототипов вакцин.

В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

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