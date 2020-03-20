Фармкомпании начали отменять мероприятия для врачей и медпредов из-за коронавируса

Распространение COVID-19 привело к отмене крупных мероприятий для фармацевтов и врачей, а также снижению визитов медицинских представителей.

Пять из 15 опрошенных «ФВ» представителей фармкомпаний сообщили о прекращении очных визитов медпредов и их участия в крупных научных форумах. Их персонал переведен на удаленный режим и гибкий график: руководство пишет новые скрипты для телефонного общения с врачами и фармацевтами, регламенты и KPI. В то же время в аптечном ритейле вырос покупательский спрос: если раньше клиенты покупали только самое необходимое, то сегодня готовы тратить больше и приобретать впрок.

Санитайзер и удаленка для медпреда

Лидер цифровой трансформации АО «Рош-Москва» Рудольф Данелян сказал «ФВ», что сотрудники компании выполняют удаленную работу через сервисы Google. В компании пользуются Trello, Jamboard, Google Slides, Docs, Sheets, Hangouts meet и chats.

В «Биокаде» персонал, не задействованный на производстве и в научных исследованиях, трудится дома. Руководство компании продумывает логистику, чтобы остальные сотрудники не пользовались общественным транспортом для поездок на работу и обратно.

Этот же вопрос актуален для «НоваМедика». По словам генерального директора Елены Литвиновой, R&D-лаборатории и производственные участки технологического центра «НоваМедика Иннотех» работают в штатном режиме для бесперебойности процессов. Офисные сотрудники с 19 марта переведены на удаленный режим.

В Stada CIS, Bionorica и Sun Pharma медпреды по-прежнему совершают визиты.

«Мы на 100% действуем в соответствии с требованиями властей, — подчеркнула директор по персоналу, администрации и тренингу по России компании Sun Pharma Юлия Хиванцева. — Визиты не отменили, но требуем от работников соблюдать санитарные нормы, руководствоваться распоряжениями местных властей и здравым смыслом». Компания оплачивает дистанционным работникам расходы на индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства.

В «Герофарме» полевым сотрудникам оформили дополнительную страховку от коронавируса», — прокомментировала директор департамента по маркетингу Марина Рыкова. В компании есть отдел диджитал-маркетинга и внедрен омниканальный подход, поэтому временный отказ от офлайн-визитов медпредов не скажется на продвижении, уверена она.

Неосознанный спрос

Изменились не только каналы коммуникаций, но и их содержание.

Онлайн-опросы фармацевтов говорят о росте числа покупателей в аптеках и повышении спроса на консультации первостольников, прокомментировал «ФВ» директор по маркетингу стартапа Pharma.Global (PharmZnanie) Александр Воробьев. Он говорит об увеличении «неосознанного спроса»: люди покупают впрок, что повышает допродажи.

Не все работники аптек оказались готовы к частым вопросам покупателей об ОРВИ, коронавирусе, о том, какие лекарства приобрести про запас на случай самоизоляции. Эти темы сейчас преобладают среди запросов на новые вебинары.

«Влияние сотрудников аптек на продажи растет кратно, это самое важное», — подтверждает сооснователь стартапа Pharma.Global (PharmZnanie) Мария Рябуха. Она рекомендует переориентировать рекламный бюджет на trade канал, который в отличие от ATL (медиа) более гибок и оперативен, что важно в условиях турбулентности.

Но люди по-прежнему черпают информацию из интернета, поэтому Рябуха советует интегрировать препараты в дайджесты, новости и обзоры мнений о коронавирусе.

Изменение поведения покупателей (источник Pharma.Global (PharmZnanie):

Как изменился средний чек покупателя в аптеке Количество покупателей в аптеке Как изменилось поведение покупателей Да, вырос — 71% Выросло, часто просят консультацию — 32% Покупают противовирусные препараты — 30% Да, уменьшился — 4% Увеличилось, в основном приходят с конкретным запросом — 43% Покупают все подряд — 29% Не изменился — 26% Выросло, увеличилось число онлайн-заказов 13% Активно интересуются профилактикой короновируса — 23% Уменьшилось — 2% Чаще обращаются за консультацией — 10%

Елена Григорьева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik