Сенаторы намерены расширить перечень орфанных заболеваний для закупки ЛП из федбюджета

Проблем с обеспечением препаратами пациентов с редкими болезнями, лечение которых уже ведётся за счёт средств федерального бюджета, не будет, уверен сенатор.

«Конечно, коронавирус нанесёт определённый вред экономике, однако, что касается расходов, заложенных на лекарственное обеспечение в бюджете, то здесь никаких изменений не планируется. Средства на это есть», — сказал парламентарий.

При работе над бюджетом на 2021 год сенаторы поставят вопрос о дальнейшем расширении перечня редких заболеваний, лечение которых финансируется за счёт средств федерального бюджета.

«Вопросы по орфанным заболеваниям на фоне текущих проблем могут забыться, и этого допустить нельзя, — подчеркнул Рязанский. — Эта тема находится на контроле у Валентины Ивановны Матвиенко, она поднимала эти вопросы на встрече с председателем Правительства, подчёркивала важность решения вопросов лекарственного обеспечения».

Ранее Минздрав сообщил о том, что ведомство уделяет большое внимание организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Так, на закупку лекарств по 12 наиболее высокозатратным нозологиям (ВЗН) в 2019 году было выделено 55,7 млрд рублей.