Минфин разрешил закупать товары для борьбы с коронавирусом у единственного поставщика

Товары, работы и услуги, нужные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, могут закупаться у единственного поставщика, если обычная процедура торгов занимает слишком много времени, следует из письма. Задействовать эту опцию заказчики cмогут при введении режима повышенной готовности. Сейчас такой режим действует во всех российских регионах.
Подготовить такое письмо Минфину поручила 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.
Правительство РФ готовит и другие изменения в правилах госзакупок из-за распространения коронавируса. В качестве одной из мер по предотвращению ухудшения ситуации планируется приостановить действие правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медизделий.
На 20 марта в России выявлено 253 зараженных коронавирусом, подробнее – в мониторинге Vademecum.
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