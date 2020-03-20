ЦРПТ не видит предпосылок для откладывания даты введения обязательной маркировки лекарств

«Более того, сейчас этот механизм контроля за оборотом лекарственных препаратов особенно необходим для выполнения антикризисных поручения правительства в этой сфере, обеспечения доступности и точного учета лекарств и безопасности онлайн-торговли лекарствами», – комментирует представитель ЦРПТ предложение Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) о переносе сроков обязательной маркировки лекарств.

Как неоднократно подтверждалось информацией самой АРФП и компаниями-членами, большинство участников рынка подготовилось к введению маркировки уже к началу 2020 года.

По информации ЦРПТ, за последние месяцы несколько крупных иностранных производителей публично отчитались о готовности к маркировке, сегодня еще одна компания сообщила о начале поставок маркированных препаратов.

Поэтому, с нашей точки зрения, продление переходного периода до 1 июля 2020 года – было более, чем достаточно для внедрения всех систем и процедур, — добавляет представитель ЦРПТ.

На сегодня в системе МДЛП зарегистрировано более 59 тыс. участников и выпущено более 546 млн кодов маркировки. В системе зарегистрировано порядка 14 000 или 73% всех аптечных организаций, а также 600 производителей, что включает более 93% всех российских компаний. Также в системе МДЛП зарегистрировано более 7000 лекарственных препаратов или 75% лекарств в обращении в России.

gmpnews