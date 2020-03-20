«Фармвестник» возглавит «Фармпробег-2020» в качестве генерального информационного партнера

Фармпробег объединяет ведущие федеральные и отраслевые средства массовой информации с целью привлечения внимания общественности к самым важным вопросам национальных целей в области здравоохранения и смежных отраслей.

«Для нас большая честь освещать такое важное и крупное событие, как «Фармпробег-2020», которое выделяется обширным кругом тем и широкой географией. Уверена, что оно будет крайне интересным и полезным как для представителей самой фармацевтической отрасли, так и для научного сообщества», — отметила главный редактор изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник» Полина Звездина.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с ведущим отраслевым изданием становится доброй традицией. Для нас это знак того, что мы двигаемся правильным путем и поднимаем действительно значимые для отрасли темы», — сказала глава «Фармпробега-2020», руководитель пресс-службы ФГБУН ИТ ФМБА России Анна Плесовских.

По ее словам, в этом году планируется усилить как охват профессионального сообщества в рамках проекта, так и круг поднимаемых тем. В ближайшее время будут запущены масштабные исследования как среди пациентов, так и с среди фармацевтических производителей на самые острые и актуальные темы. Кроме того, готовится ряд серьезных событий для обсуждения в кругу экспертов в качестве важных отраслевых информационных поводов.

В рамках «Фармпробега-2020» состоятся открытые мероприятия:

21 мая 2020: Вторая научная конференция «Токсикология и радиобиология XXI века» в Санкт-Петербурге.

22 мая 2020: Научно-практическая конференция «Преемственность и последовательность GxP как гарантия безопасности», посвященная 85-летию ФГБУН ИТ ФМБА России.

26 мая 2020: Открытое научно-практическое совещание «Повышение доступности лекарственных средств для остронуждающихся пациентов с высокозатратными заболеваниями» в Ярославле.

27 мая 2020: Первый ветеринарный форум «Регулирование обращения ветеринарных препаратов. Вопросы законотворчества, регистрации, фармаконадзора» в Суздале.

2 июня 2020: Первый цифровой фармацевтический форум в Иннополисе: «Эра цифровизации и целостность данных. Глобальный взгляд».

Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрационная форма доступна на официальных страницах мероприятий.

Всероссийский фармпробег – это ежегодный автомобильный пресс-тур, целью которого является привлечение внимания общественности к самым важным вопросам национальных целей в области здравоохранения и смежных отраслей, а также развитие и поддержка всей цепочки: от регуляторов, производителей, дистрибьюторов и аптечного сегмента до врачебных сообществ и пациентских организаций. «Фармпробег-2020» представит возможности развития производителей международному сообществу: представителям средств массовой информации из разных стран мира. Подробности на сайте мероприятия

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