Sun Pharma выступила партнером международной конференции INOPharma 2020

Компания Sun Pharma в качестве партнера приняла участие в Международной конференции инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промышленности «INOPharma-2020», которая состоялась 12 марта.

Участники конференции обсудили перспективы развития российской фармацевтической промышленности, возможности кооперации, трансфера технологий и создания инноваций в фармацевтике, вектор дальнейшего развития фармацевтического рынка России.

В рамках конференции прошло 9 сессий на актуальные темы. Участники обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение», российские и зарубежные инженерные и регуляторные практики, персонифицированную медицину, совместные проекты науки и бизнеса, правовые аспекты в деятельности фармкомпаний и другие насущные вопросы.

Формат дискуссий предполагал живое общение аудитории и спикеров. Коммуникация с представителями промышленности, научного сообщества, консалтинговых и финансовых организаций проходила и в зоне экспозиции, где компании представили свои стенды.

Организатором мероприятия выступила ООО «Деловая Столица».

Источник: Сан Фарма

Фото: Деловая Столица



pharmvestnik