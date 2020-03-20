Sun Pharma выступила партнером международной конференции INOPharma 2020

Компания Sun Pharma в качестве партнера приняла участие в Международной конференции инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промышленности «INOPharma-2020», которая состоялась 12 марта.
Участники конференции обсудили перспективы развития российской фармацевтической промышленности, возможности кооперации, трансфера технологий и создания инноваций в фармацевтике, вектор дальнейшего развития фармацевтического рынка России.
В рамках конференции прошло 9 сессий на актуальные темы. Участники обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение», российские и зарубежные инженерные и регуляторные практики, персонифицированную медицину, совместные проекты науки и бизнеса, правовые аспекты в деятельности фармкомпаний и другие насущные вопросы.
Формат дискуссий предполагал живое общение аудитории и спикеров. Коммуникация с представителями промышленности, научного сообщества, консалтинговых и финансовых организаций проходила и в зоне экспозиции, где компании представили свои стенды.
Организатором мероприятия выступила ООО «Деловая Столица».
Источник: Сан Фарма
Фото: Деловая Столица