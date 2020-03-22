МВД обнаружило в Пензенской области две незаконные интернет-аптеки

По итогам международной оперативно-профилактической операции «Пангея» в Пензенской области изъято 8 единиц недоброкачественных лекарственных средств и 177 незарегистрированных медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В ходе проверки, которая проводилась в марте под эгидой Интерпола, в поле зрения контрольных органов Пензенской области попали 128 сайтов и учетных записей в социальных сетях, в которых частные лица предлагали приобрести у них оставшиеся после лечения лекарства.

На двух сайтах велась коммерческая продажа сильнодействующих и наркотических препаратов. Сведения о них направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке, а региональное УМВД предупреждает граждан об административной и уголовной ответственности за торговлю фармацевтической продукцией без лицензии.

По факту изъятия из незаконного оборота 8 единиц недоброкачественных медикаментов и 177 незарегистрированных медицинских изделий будут проведены дополнительные мероприятия.

Екатерина Погонцева

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