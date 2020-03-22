Российские предприятия преодолеют дефицит антисептиков к началу следующей недели

Российские производители кожных антисептиков и дезинфекторов готовы нарастить объемы производства, учитывая повышенный спрос на них в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает портал minpromtorg.gov.ru

Об этом шла речь на совещании министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с ведущими производителями антисептических средств в рамках посещения производства компании «Бентус лаборатории».

Предприятия, производящие кожные антисептики, вышли на круглосуточный режим работы и производят примерно 3 млн единиц продукции в месяц и готовы увеличить мощности до 9 млн штук в месяц, если переводить в объем 50 мл., сказал министр.

«Что касается дезинфицирующих средств для поверхностей, общий объем производства на сегодняшний день – 350 млн литров. При этом предприятия активно наращивают эти объемы, расконсервируя существующие мощности, а некоторые предприятия недавно приобрели дополнительное оборудование и также могут увеличить производство в два раза», – сказал Мантуров.

Он считает, что дефицит на полках аптек постепенно будет спадать.

«Мы рассчитываем, что население увидит достаточные объемы к понедельнику следующей недели», – подчеркнул министр.

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