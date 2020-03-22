Заявление фармацевтической компании Solopharm

Компания Solopharm – российский производитель жидких лекарственных форм – обратилась к партнерам и государству.

В заявлении говорится:

«В условиях кризиса и ежедневных изменений мы хотим заверить, что останемся постоянным стратегическим партнером для всех, с кем взаимодействуем. Мы не меняем и не будем менять цены, условия сотрудничества и поставок.

Изменение валютной ситуации незначительно влияет на нас как на отечественного производителя, в связи с этим мы готовы и дальше давать рынку качественные препараты по доступной цене.

Мы ответственно заявляем: нам хватает ресурсов, субстанций и лекарственных средств для удовлетворения сложившегося спроса.

Рынок знает компанию Solopharm как уверенного и мобильного игрока. Эти качества помогут нам остаться надежным стратегическим партнером в условиях сложившейся ситуации.

Мы смотрим на долгосрочную перспективу и не станем наживаться на сложившейся ситуации ради сиюминутной выгоды.

Также призываем всех наших коллег не гнаться за нечистой прибылью и честно помочь нашей стране и гражданам преодолеть этот непростой период».

Олег Жеребцов

Генеральный директор фармацевтической компании Solopharm

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