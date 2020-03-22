Евросоюз создаст стратегический запас масок и оборудования для интенсивной терапии

Еврокомиссия приняла решение о создании стратегического запаса продукции медицинского назначения, в т.ч. медицинских масок, реанимационного оборудования и других необходимых изделий, чтобы не допустить дефицита на фоне роста спроса из-за коронавируса, сообщает Reuters.

Европа пошла на такие меры после того, как в течение нескольких недель не удалось найти поставщика медицинских масок и защитных очков, несмотря на то, что коллективная заявка на эти изделия была направлена еще в начале марта.

Как отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич, создание стратегического запаса не отменяет коллективные закупки.

Пока не ясно, где необходимые изделия и оборудование будут закуплены, поскольку большинство производителей находятся в Китае и других азиатских странах.

Китай направил в Европу 2,2 млн медицинских масок, 50 тыс.тест-комплектов для обеспечения насущных потребностей.

Финансирование закупок продукции для стратегического запаса будет осуществляться за счет бюджета Евросоюза. На эти цели уже выделено 10 млн евро. Еще 40 млн евро будет выделено при условии согласия властей и законодателей стран-членов ЕС.

Необходимые товары будут закупаться одной из стран. В ней же будет находиться весь стратегический запас.

С предложением о закупках выступили многие страны. По словам еврокомиссара, такая активность вполне объяснима после того, как некоторые европейские производители средств индивидуальной защиты, в частности Франция, Германия, Чехия и Литва, временно прекратили поставки в другие страны Евросоюза, ссылаясь на необходимость защиты населения в своих странах

Евросоюз планирует также создать запас многоразовых медицинских масок, вакцин, лекарственных препаратов, лабораторного оборудования и ИВЛ.

Многие страны Евросоюза приобретают средства защиты самостоятельно. Так, неделей ранее Италия получила из Китая медицинские маски.

Илья Дугин

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