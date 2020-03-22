ФАС оштрафовала «Сандоз» на 200 тысяч рублей

ФАС России 19 марта вынесла постановление о наложении административного штрафа на производителя лекарственного препарата, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В январе 2020 года Комиссия ФАС признала рекламу ЗАО «Сандоз» о лекарстве «Бронхо-мунал» нарушающей Закон о рекламе. Реклама сообщала, что препарат способствует снижению риска осложнений, в частности, в виде среднего отита, в три раза. Однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют, что противоречит требованиям закона.

«К сожалению, рекламодатели часто пренебрегают требованием закона, в соответствии с которым свойства, характеристики и способы применения лекарственных препаратов в рекламе должны строго соответствовать тому, что указано в инструкции о его применении», — прокомментировала начальник Управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

«Несмотря на то, что компания Sandoz привела доказательства того, что все утверждения, использованные в рекламе препарата, подтверждены клиническими исследованиями, ФАС вынесла постановление, которое компания исполнит в строгом соответствии с законом. Sandoz прилагает все усилия, чтобы наша деятельность полностью соответствовала законодательству РФ и Кодексу надлежащей практики Ассоциации международных фармпроизводителей, в том числе в части создания и размещения рекламных материалов», – сообщил «ФВ» официальный представитель компании Александр Алексеев.

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